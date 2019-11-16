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Почему новый кроссовер Hyundai Venue так сильно полюбился

Почему новый кроссовер Hyundai Venue так сильно полюбился
16:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Бюджетный субкомпактный кроссовер Hyundai Venue вызвал ажиотажный спрос.

Сообщается, что очередь за новыми автомобилями растянулась на четыре месяца вперед. Новый кроссовер Hyundai Venue разошелся летом тиражом около 35 тыс. автомобилей, а за сентябрь и октябрь корейскому бренду удалось реализовать еще 27 тыс. машин.

Напомним, что дебют субкомпактного Venue состоялся на апрельском автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль представлен на рынках США и Индии.

Специалисты считают, что автомобиль пользуется популярностью благодаря хорошему оснащению при весьма низкой стоимости. 

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На индийском рынке Hyundai Venue доступен с 1,2-литровым бензиновым атмосферным двигателем с отдачей 83 л.с. либо же с 1,2-литровым турбодизелем мощностью 120 л.с. или дизельным мотором объемом 1,4 литра и мощностью 90 л.с. 

В Америке доступен лишь 1,6-литровый бензиновый вариант с отдачей 115 л.с.

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Автомобиль, Hyundai, Авто, Hyundai Venue.
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