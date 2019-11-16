Nissan может отозвать более 450 тыс. авто по всему миру: в чем проблема

Владельцы должны ожидать получения уведомлений от Nissan до 2 декабря.

Если ваш автомобиль является частью отзыва, Nissan заменит АБС на новую конструкцию без каких-либо затрат. Этот новый привод, как сообщается, является более надежным, чем то, что он заменяет.

Nissan отзывает 394025 автомобилей из-за риска пожара. Ранее он отозвал около 215 000 из этих автомобилей, но теперь они возвращаются. Вот как Nissan объясняет это: "Эти автомобили были ранее отозваны и не отремонтированы, или осмотрены и было решено что они не нуждаться в ремонте".

Несмотря на это, проблема та же, о которой мы говорилось ранее, и на этот раз Nissan добавил еще 179 000 автомобилей в список отзыва.

Имеется антиблокировочная прокладка тормозного насоса, которая может испортиться и вызвать утечку тормозной жидкости на электронную плату. Если это произойдет, плата может работать со сбоями, вызывая короткое замыкание. Nissan говорит, что это может вызвать пожар.

Затронутые транспортные средства и модельные годы следующие:

2017-2018 Nissan Pathfinder

2016-2017 Nissan Maxima

2015-2017 Nissan Murano

2017 Infiniti QX60

Nissan заявляет, что, если тормозная жидкость попадет на печатную плату, контрольная лампа ABS загорится в блоке датчиков и останется включенной в течение более 10 секунд. Если это произойдет, Nissan заявляет, что «владельцам рекомендуется парковать транспортное средство на открытом воздухе вдали от других транспортных средств и сооружений и не водить транспортное средство».

Держите его подальше от районов, где он может также привести к сильному лесному пожару, потому что они, похоже, начинаются. довольно легко в Калифорнии в эти дни.