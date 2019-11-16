Cupra эффектно продемонстрировала Ateca в Париже (Видео)

Первый кроссовер суббренда Cupra был продемонстрирован в ходе необычного заезда.

На специальной трассе в Париже, которая находится на высоте 27 метров, прошло тестирование новинки. За рулем автомобиля находился гонщик World Touring Car Микель Аскона который преодолел трассу на скорости 120 км/ч.

По словам представителей итальянского бренда, эта трасса расположена не слишком далеко от Эйфелевой башни. «Я был на ипподромах по всему миру, но никогда не был на таком, как этот, с такими захватывающими видами»- заявил Микель Аскона.

Также гонщик упомянул, что несмотря на дождь, автомобиль сохранял хорошее сцепление даже на скользкой трассе. Также пилот отметил, что был впечатлен агрессивностью и высокой мощностью Ateca, который также отлично показывал себя на кривых.

Кроссовер приводит в движение 2,0-литровый турбированный силовой агрегат с отдачей 296 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Двигатель работает совместно с системой полного привода и семиступенчатой трансмиссией.

Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч всего за 5,2 секунды, а его максимальная скорость 247 км/ч.