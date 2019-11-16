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Maserati завершила эпоху выпуска Gran Turismo эксклюзивной моделью

Maserati завершила эпоху выпуска Gran Turismo эксклюзивной моделью
22:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Итальянская компания Maserati официально завершила производство автомобилей Gran Turismo и Gran Cabrio, но уже в 2021 году представит новые модели.

Окончание эпохи было отмечено выпуском модели Gran Turismo Zéda, созданной в единственном экземпляре. 

Автомобиль выполнен в трех цветах с эффектом градиента: синий переходит в черный, который сменяется белым. По словам инженеров, такое дизайнерское решение отражает связь прошлого, настоящего и будущего и знаменует собой переход на новую ступень.

Использованное в названии слово Zéda — это диалектное произношение буквы Z в итальянском городе Модена, где находится штаб-квартира Maserati.

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Впервые Gran Turismo был представлен миру в 2007 году на Женевском автосалоне. Через два года начался выпуск Gran Cabrio. Новые версии будут производиться в Турине. Кроме того, в 2020 году планируется модернизировать Quattroporte, Ghibli и Levante.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Maserati, Итальянская компания, Maserati Gran Turismo.
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