Maserati завершила эпоху выпуска Gran Turismo эксклюзивной моделью

Итальянская компания Maserati официально завершила производство автомобилей Gran Turismo и Gran Cabrio, но уже в 2021 году представит новые модели.

Окончание эпохи было отмечено выпуском модели Gran Turismo Zéda, созданной в единственном экземпляре.

Автомобиль выполнен в трех цветах с эффектом градиента: синий переходит в черный, который сменяется белым. По словам инженеров, такое дизайнерское решение отражает связь прошлого, настоящего и будущего и знаменует собой переход на новую ступень.

Использованное в названии слово Zéda — это диалектное произношение буквы Z в итальянском городе Модена, где находится штаб-квартира Maserati.

Впервые Gran Turismo был представлен миру в 2007 году на Женевском автосалоне. Через два года начался выпуск Gran Cabrio. Новые версии будут производиться в Турине. Кроме того, в 2020 году планируется модернизировать Quattroporte, Ghibli и Levante.