Обновленный Nissan Almera: новый седан удивляет своими новшествами (Фото)

В Таиланде прошла премьера седана Nissan Almera нового поколения.

Сидан сильно изменился внешне, а также получил новую технику и богатое для своего сегмента оснащение.

Новая Альмера стала крупнее предыдущей генерации - теперь модель чуть больше, чем Kia Rio. Длина "японца" составляет 4495 миллиметров ("кореец" на 95 мм короче), ширина - 1740 мм (паритет), высота - 1460 мм (Rio выше на 10 мм), а размер колёсной базы - 2620 мм (на 20 мм больше Рио).

Новая Nissan Almera получила безальтернативный силовой агрегат: литровый трёхцилиндровый турбомотор мощностью 100 л.с. (152 Н·м) сочетается с вариатором Xtronic и передним приводом.

Среди оборудования для Альмеры теперь доступны шесть подушек безопасности, система автоматического торможения, функция мониторинга слепых зон, камеры кругового обзора, мультимедийная система с дисплеем диагональю восемь дюймов и однозонный климат-контроль. Панель приборов оснащена семидюймовым экраном для тахометра и бортового компьютера, а спидометр оставлен аналоговым.

Приём предзаказов на Nissan Almera уже начался, а продажи автомобилей в Таиланде стартуют в декабре 2019 года. Позже новинка появится на других рынках азиатского региона.