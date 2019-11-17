Новый Volkswagen ID.3 имеет интересную деталь (Фото)

Невероятно, но электромотор новейшего хэтчбека помещается в сумку.

Электромотор новейшего электрического хэтчбека VW ID.3, серийное производство которого началось всего неделю назад, такой маленький, что помещается в спортивную сумку. При этом он имеет довольно приличную мощность в 200 лошадиных сил.

Называется этот электромотор APP 310, где "APP" обозначает расположение привода и коробки передач параллельно оси, а цифра 310 указывает на крутящий момент. Мощность достигает 200 л.с.

Выпускает эти электромоторы Volkswagen Group Components на одном из своих заводов в Германии. Если быть более точным, то в Касселе. Там немецкий автогигант планирует ежегодно делать по 500 000 электродвигателей.

Volkswagen также делает электромоторы в Китае (в Тяньцзине). К 2023 году на этих двух предприятиях вместе планируют выпускать ежегодно по 1,4 млн. электромоторов. Это значит, что Volkswagen Group Components станет одним из крупнейших в мире производителей электрических силовых установок.

VW ID.3 – это первая модель электрического семейства ID. Европейская версия получит три варианта батареи с запасом хода от 330 до 550 км. Базовая цена – 30 000 евро.