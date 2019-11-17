Водители каких моделей авто чаще всего не виновны в ДТП

Аналитики провели интересное исследование, чтобы выяснить, какие автомобили чаще всего являются не виновными в ДТП.

Анализ специалисты провели в рамках последних трех лет.

Начнем с премиум-сегмента. Оказалось, что в 46% случаев аварий, в которых пострадали владельцы Land Rover, они оказывались невиновными. Также хорошие результаты в этом сегменте показали бренды Mercedes (45,7%), BMW и Audi (45%), Lexus (42%), Infiniti (41%).

В выборке с дорогими моделями лидером тоже является Лэнд Ровер – 55,3%. За ним следует БМВ и Мерседес с результатами 55,2% и 52% соответственно. Далее в рейтинге расположились Ауди (51,1%) и Volvo (50%).

Также эксперты составили статистику в зависимости от тяжести повреждения передней части машины. Таким образом можно оценить силу удара в момент аварии.

Наибольший урон причиняется Porsche – 59% пострадавших элементов. За ним следует БМВ (49%) и Ауди (41%). Далее по списку расположились Land Rover (40%) и Jaguar (39%).