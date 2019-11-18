Для особых подразделений: представлен новый броневик Inkas Sentry (Фото)

Канадский внедорожник Inkas Sentry получил ряд обновлений для особых подразделений.

Модель собрана на основе пикапа и предназначается для правоохранительных органов.

Машина имеет бронированный кузов, который предотвращает повреждения в результате обстрелов автоматическим оружием и взрывов осколочных гранат.

Модель строится на фордовской платформе, имеет усиленную подвеску, тормоза и рестайлинговый кузов. Под капотом у броневика находится 6,7-литровый 330-сильный дизель. Он работает на пару с девятиступенчатой АКПП и полным приводом.

Модель имеет вместительный салон, в котором могут разместиться семь пассажиров.

Они могут воспользоваться системой отопления и охлаждения воздуха, сейфом, мини-баром, системой ночного обзора и кругового обзора. От гражданской версии обновленная модель отличается более сильным движком (367 "лошадок") и шестидиапазонной АКПП.

Обновленная версия развивает скорость до 140 километров в час.

В зависимости от предназначения, машину можно оснастить поворотной турелью, звуковым сигналом, лебедкой с возможностью электронного управления, прибором ночного видения и дополнительной защитой двигателя от повреждений.