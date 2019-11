Электрокар Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры: появились первые фото (Фото)

Теперь можно полностью оценить, как экстерьер, так и интерьер нового электрокара. Крайне интересно выглядит закрытая решетка радиатора, которая сочетается с передней оптикой в стиле маслкара Mustang.

Также внимание привлекает и отсутствие видимых дверных ручек. В целом внешность нового электрического кроссовера смотрится стильно и стремительно.

Интерьер автомобиля выполнен в минималистическом стиле, который крайне похож на модели Tesla, на что намекает массивный планшет на центральной консоли. За рулем расположилась цифровая приборная панель.

Также весьма необычно выглядят воздуховоды, растянутые по всей длине консоли. Компания Ford предложит новый электромобиль в комплектациях Select, California RT. 1, Premium, First Edition и GT.

An electrified Mustang SUV, anyone?

Here's a sneak preview of the Ford Mustang Mach-E. More to come... pic.twitter.com/84BsPACxYG

— (@cars_pixels) 17 ноября 2019 г.