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Электрокар Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры: появились первые фото (Фото)

Электрокар Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры: появились первые фото (Фото)
22:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Изданию Carscoop удалось обнаружить в Сети первые реальные фотографии нового кроссовера Mach-E.

Теперь можно полностью оценить, как экстерьер, так и интерьер нового электрокара. Крайне интересно выглядит закрытая решетка радиатора, которая сочетается с передней оптикой в стиле маслкара Mustang.

Также внимание привлекает и отсутствие видимых дверных ручек. В целом внешность нового электрического кроссовера смотрится стильно и стремительно.

Интерьер автомобиля выполнен в минималистическом стиле, который крайне похож на модели Tesla, на что намекает массивный планшет на центральной консоли. За рулем расположилась цифровая приборная панель. 

Также весьма необычно выглядят воздуховоды, растянутые по всей длине консоли. Компания Ford предложит новый электромобиль в комплектациях Select, California RT. 1, Premium, First Edition и GT.

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В качестве силового агрегата выступит электрическая установка с отдачей 255 л.с. и 415 Нм крутящего момента. Компания Ford заявляет, что автомобиль, оснащенный задним приводом способен пройти на одном заряде 370 километров, а полноприводная модель только 338 километров.

Стало известно, что Mach E GT ускоряется с места до 100 км/ч за 3,5 секунды, в то время как показатель остальных модификаций находится на уровне 5 секунд.

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Автомобиль, Ford, Авто, Новинки, Первые фото, Ford Mustang Mach-E.
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