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Mitsubishi представила обновленные новинки (Фото)

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Mitsubishi представила обновленные новинки (Фото)
20:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage.

Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.

Обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage получили фирменный Х-образный стиль в передней части авто, который в компании называется Dynamic Shield.

Также у автомобилей несколько поменялась форма фар, а бампера оснастили вставками их хрома. Кроме того, в цветовой гамме новинок появился оттенок White Diamond. А отдельно для модели Mirage теперь будет доступен и цвет Sand Yellow.

Если говорить про салон обновлённых Mitsubishi Mirage и Attrage, то он может похвастаться вставками под карбон, более удобными передними подлокотниками и расширенным выбором для вариантов отделки.

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Так, для Mirage можно выбрать комбинированное исполнение салона, а для Attrage - отделку кожзаменителем. Также в интерьере авто появилась медиасистема с 7-дюймовым дисплеем, которая способна поддерживать приложения Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом новых Mitsubishi Mirage и Attrage изменений не произошло. Они по-прежнему будут иметь в своём оснащении 1,2-литровый бензиновый двигатель, который выдаёт 78 л.с.

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В паре с мотором работает 5-скоростная МКПП либо вариаторная трансмиссия.

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Mitsubishi, Авто, Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Attrage.
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