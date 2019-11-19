В США готовятся к выпуску летающих мотоциклов (Видео)

Конструкция мотоциклов предусматривает вертикальные взлёт и приземление, а их двигатели будут работать на керосине, дизеле либо авиационном топливе.

Создатели необычного транспортного средства заявили, что мотоцикл сможет подниматься на высоту до 4,5 км, а его скорость превысит 600 км/ч.

По данным Daily Mail, на создание первого опытного образца американского летающего мотоцикла уже собрали 2 млн долларов. Инженеры заявили, что машины будут летать на высоте до 4,5 км и развивать скорость до 640 км/ч. Заявленная продолжительность полета — от 10 до 22 минут в зависимости от высоты и веса пилота.

Кроме того, на основе этого транспортного средства будет разработана базовая версия, для управления которой не потребуется летная лицензия. Однако будущему владельцу придется пройти специально разработанную программу обучения.

Еще одна модификация будет разрабатываться по заказу военных и государственных ведомств. К управлению таким мотоциклом будут допускать исключительно профессиональных пилотов.