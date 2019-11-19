Скачать
Вторник, 19.11.2019
У Зеленского рассказали, смогут ли россияне купить украинскую землю
У Зеленского рассказали, смогут ли россияне купить украинскую землю
Идут морозы: В Украине существенно похолодает
Идут морозы: В Украине существенно похолодает
Состав сборной Украины на Кубок мира по биатлону
Состав сборной Украины на Кубок мира по биатлону
19 ноября - память Павла Исповедника и Варлаама Хутынского
19 ноября - память Павла Исповедника

В США готовятся к выпуску летающих мотоциклов (Видео)

В США готовятся к выпуску летающих мотоциклов (Видео)
09:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Конструкция мотоциклов предусматривает вертикальные взлёт и приземление, а их двигатели будут работать на керосине, дизеле либо авиационном топливе.

Создатели необычного транспортного средства заявили, что мотоцикл сможет подниматься на высоту до 4,5 км, а его скорость превысит 600 км/ч. 

По данным Daily Mail, на создание первого опытного образца американского летающего мотоцикла уже собрали 2 млн долларов. Инженеры заявили, что машины будут летать на высоте до 4,5 км и развивать скорость до 640 км/ч. Заявленная продолжительность полета — от 10 до 22 минут в зависимости от высоты и веса пилота. 

Кроме того, на основе этого транспортного средства будет разработана базовая версия, для управления которой не потребуется летная лицензия. Однако будущему владельцу придется пройти специально разработанную программу обучения. 

Для особых подразделений: представлен новый броневик Inkas Sentry (Фото)

Еще одна модификация будет разрабатываться по заказу военных и государственных ведомств. К управлению таким мотоциклом будут допускать исключительно профессиональных пилотов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Автомобили, Техника, Авто, Мотоциклы, Летающие мотоциклы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 "Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
03 Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
04 Кто хочет сбросить пару килограммов?: "заповеди", которые помогут похудеть
05 СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что-то пошло не так: в Facebook и Instagram произошел масштабным сбой
В Facebook и Instagram произошел масштабным сбой
В Украине обязали перевозить детей в автокреслах: когда начнут штрафовать
Новые правила для водителей: когда начнут штрафовать
Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь