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Автосалон в Лос-Анджелесе 2019: Hyundai анонсировала дебют 4 новинок

Автосалон в Лос-Анджелесе 2019: Hyundai анонсировала дебют 4 новинок
12:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На данный момент пока неизвестны детали будущих новинок, но отметили, что будут сочетать как концепт-кары, так и серийные моделей.

Автопроизводитель также добавил, что можно ожидать автомобили с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми агрегатами.

Эта последняя новость не слишком удивительна, так как Hyundai недавно подтвердила планы привезти в США обновленный Ioniq Electric, Hybrid и Plug-in Hybrid. Пятая модель немного загадочна, но это будет глобальный дебют.

Не исключено, что загадочная модель покажут пять транспортных средств, включая концепты и серийные модели". Множественное число в концепциях предполагает, по крайней мере, два прототипа, но остается неясным, о какой второй модели идет речь.

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Напомним, что Hyundai ранее подтвердила планы по созданию производственной версии концепта Santa Cruz на прошлой неделе. Первоначальная концепция была представлена более 4 лет назад, на Североамериканском международном автосалоне 2015 года, и вполне возможно, что компания может представить новую концепцию, чтобы помочь предварительно увидеть предстоящий пикап.

Ожидается, что Santa Cruz будет построен на заводе компании в Монтгомери, штат Алабама, в 2021 году.

Другим вариантом может быть Sonata N или N-Line. Ранее автопроизводитель подтвердил планы по выпуску "заряженной" версии Sonata с мощностью более 275 л.с.

Независимо от того, что представляет собой таинственная модель, она будет представлена в Лос-Анджелесе 20 ноября и наши журналисты первыми увидят эту модель.

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Автомобили, Техника, Hyundai, Авто, Компания Hyundai, Автосалон в Лос-Анджелесе 2019.
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