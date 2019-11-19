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Hyundai выпустила дешевый аналог Hyundai Solaris

Hyundai выпустила дешевый аналог Hyundai Solaris
14:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Популярнейшая во всем мире южно-корейская модель Hyundai Solaris и родственные ему иномарки добрались до Коста-Рики.

Корейский автопроизводитель старается всеми силами продвигать свои бюджетные модели на новые экспортные рынки.

На днях в Коста-Рике дебютировал компактный автомобиль Hyundai Verna, в Поднебесной больше известный под именем Reina. По сути, это "ближайший родственник" Solaris. 

Известно, что в основе седана лежит платформа PB, что роднит модель с предыдущим поколением Hyundai Accent и Kia Soluto. В моторную шамму новинки лег безальтернативный 1,4-литровый бензиновый двигатель Карра на 95 л.с., который сочетается либо с 5-ступенчатой механической трансмиссией, либо с 4-ступенчатым "автоматом".

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Начальная комплектация седана может похвастаться только системами ABS, EBD, передними подушками безопасности, боковыми защитными шторками, креплением для детских кресел ISOFIX, 3-точечными ремнями с преднатяжителями, кондиционером с механическим управлением, зеркалами с электроприводом, сиденьем водителя с регулировкой высоты, многофункциональным рулевым колесом, информационно-развлекательной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном, наличием USB и Bluetooth.

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Автомобили, Hyundai, Авто, Hyundai Solaris, Дешевый аналог Hyundai Solaris.
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