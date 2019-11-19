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Стартовало производство седанов BMW M8 Gran Coupe

Стартовало производство седанов BMW M8 Gran Coupe
15:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

BMW также объявила, что ограниченная серия из 400 экземпляров будет доступна с апреля 2020 года.

Семейство BMW 8 серии завершено, так как автопроизводитель начал выпуск M8 Gran Coupe в начале этого месяца в Дингольфинге, Германия. 

Это произошло за несколько дней до мирового дебюта модели на автосалоне в Лос-Анджелесе на этой неделе. M8 Gran Coupe является шестым и последним вариантом модели линейки 8 Series, после M8 Coupe, M8 Convertible, 8 Series Coupe, 8 Series Convertible и 8 Series Gran Coupe. 

Завод Dingolfing производит до 60 моделей BMW M8 в день, и четырехдверный M8, как ожидается, станет самым продаваемым вариантом M8, поскольку на его долю приходится более 40 % ежедневного объема M8. 

Первое издание M8 Gran Coupe будет иметь специальную металлическую отделку BMW Individual Aurora Diamond Green, светодиоды BMW Iconic Laser с яркими желтыми, золотисто-бронзовыми вставками и ободами. Y-образный дизайн - сочетание, которое восходит к концептуальному M8 Gran Coupe с 2018 года.

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По словам немецкого автопроизводителя, M8 Gran Coupe имеет колесную базу более длинной на 200 мм (7,9 дюйма) по сравнению с вариантами двухдверных моделей, что приводит к "значительному повышению комфорта внутри на двух полноразмерных сиденьях сзади".

Модель оснащена тем же 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 600 л.с. (591 л.с.) в "стандартной" модели и 625 л.с. (617 л.с.) в соревновании. В обоих случаях максимальный крутящий момент идентичен при 750 Нм от 1800 до 5600 об / мин.

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BMW, Автомобили, Авто, Седан, BMW M8 Gran Coupe, Седан BMW M8 Gran Coupe.
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