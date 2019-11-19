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Как можно снизить энергопотребление при охлаждении и обогреве салона

Как можно снизить энергопотребление при охлаждении и обогреве салона
19:23 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Прототип Ford Transit Smart Energy Concept, представленный в Амстердаме в апреле 2019 года, адаптирует цвет освещения внутри автомобиля к температуре салона.

Исследования, проведенные в Национальной лаборатории возобновляемой энергии в США, показали, что охлаждение или обогрев электромобиля сокращают его зарядку до 50%.

Поэтому компания Ford исследует, как внутреннее освещение может косвенно повлиять на дальность хода электромобиля.

Освещенность меняется автоматически: электроника выбирает синий свет, когда кондиционер охлаждает воздух, красный — когда включен обогреватель. Переменное освещение подсознательно влияет на температурные ощущения пассажиров: красный свет мозг связывает с успокаивающим теплом, а синий — с приятным охлаждением.

В результате этих световых эффектов пассажиры реже используют кондиционер и обогрев салона, что способствует увеличению дальности хода.

Концепция Ford Transit Smart Energy была разработана инженерами Ford в Техническом центре в Кельне-Меркених. Они испытали концептуальный автомобиль: водитель мог контролировать соответствующий температурный режим всех пассажирских сидений с экрана центральной консоли. 

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Для пассажиров была создана обстановка зимнего дня при 0 градусов по Цельсию и летнего дня при 30 градусах по Цельсию. Им включали соответствующую подсветку салона и просили оценить «цветовую симуляцию», было ли им слишком жарко или слишком холодно в ходе эксперимента. 

В ходе теста цветовая подсветка привела к снижению энергопотребления на 3,3% при охлаждении и 2,5% при обогреве салона.

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Автомобиль, Инженеры, Авто, Ford Transit Smart Energy Concept.
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