Появился ливанский суперкар Zedro Notorious за 65 тысяч долларов (Фото)

Основным направлением деятельности Zedro Motors является тюнинг и кастомайзинг автомобилей, однако ателье решилось на радикальный шаг.

Ливанский суперкар получил название Zedro Notorious. Сейчас фирма собирает шестую машину из запланированных 100, поэтому можете заказать один экземпляр и себе. Цены – не заоблачные.

Все началось с глубокого тюнинга купе Infiniti G37, но, как часто бывает в подобных случаях, вышло далеко за пределы первоначальных планов. После завершения работы над проектом, руководство ателье приняло решение поставить производство таких машин на поток. Производитель заявляет, что ему удалось сделать экзотический автомобиль комфортным. Добавим, что еще и достаточно дешевым.

Zedro Notorious сохраняет все ключевые агрегаты купе Infiniti G37 (выпуск модели прекращен в 2013 году), что обеспечивает суперкара хорошую ремонтопригодность.

Ливанцы создали оригинальный кузов, который может быть изготовлен из карбона или стекловолокна – по желанию клиента. Также клиенту предоставляется право полной индивидуализации своего автомобиля, включая цвет кузова и даже переднюю и заднюю оптику. Производитель утверждает, что двух идентичных машин не будет во всей сотни.

Оригинальный бензиновый мотор V6 емкостью 3,7 литра с "зарядом" от Zedro может иметь мощность в 1250 лошадиных сил и ускоряться до 100 км/ч за 3,4 секунды. Более слабая версия исполняет это за 5,2 секунды. Именно она является "базовой" для модели и оценивается примерно в 65 тысяч долларов.