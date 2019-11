Mazda 3 победила в конкурсе "Всемирное женское авто 2019 года"

В этом году лучшей стала Mazda3.

Женская коллегия, состоящая из 41 эксперта из 32 стран, вынесла вердикт и объявила победителей в каждой из шести секций: Urban (городская машина), Family (семейный), Green (электрокары), Luxury (люксовый), Performance (спортивный), а также SUV (кроссоверы/внедорожники).

Участники финала и победители приведены в таблице ниже.

По традиции в отдельной номинации участвуют "Автомобили мечты" (Holly Reich Dream Car, в память о первой девушке-члене жюри конкурса по имени Холи Рейх): в 2019 году это место занял Porsche Taycan.

