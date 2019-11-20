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Китайский Changan переделает Suzuki Vitara "под себя" (Фото)

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Китайский Changan переделает Suzuki Vitara "под себя" (Фото)
11:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Дата появления данного автомобиля с новым дизайном еще не озвучена.

Автопроизводитель из Китай получил патент на дизайн компактного паркетника. Примером для новинки стала модель японской марки.

В 2018 году автопроизводитель Suzuki по сути закрыла автобизнес в Китае: летом японцы распродали акций в объединенной компании с Changhe, а осенью она рассказа о продаже своей доли размером 50% китайскому партнеру.

Основание – уменьшение спроса на машины производителя. Так, если в период в 2012-2014 гг. в Китае Suzuki реализовывала примерно по 230 – 250 тысяч автомобилей каждый год, то итог 2017-го – всего 118 000 моделей.

В тоже время полностью с рынка автопроизводитель не ушел – СП Changan Suzuki дальше выпускает автомобили по лицензии.

Правда, реализация по местным меркам уже совершенно мала: 46 000 автомобилей в 2018-м и всего 19 000 штук по результатам января-октября этого года. Но все же, бывшее СП готовится показать новую модель, ее фото нашли в базе патентного ведомства КНР.

В автомобиле на фото паркетник Suzuki Vitara, но внешний дизайн выполнен в стиле Changan: автомобиль имеет радиаторную решетку с горизонтальными "штрихами", как у CS55 образца 2018 года, и заменили бамперы, а между задними фонарями появилась широкая красная плашка.

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Изображений салона не имеется. Вполне вероятно, что салон тоже изменили. В частности, кроссовер мог получить виртуальную приборную панель и новую мультимедию.

О двигателях Предыдущий SUV Suzuki в Китае продается с бензиновыми "атмосферником" 1.6 и "турбочетверкой" 1.4 мощностью 122 и 140 л.с. Первый двигатель стоит в паре с пятиступенчатой "механикой", второй вариант использует 6МКП или 6АКП. Все же, часть китайских СМИ предполагает, что измененная Vitara довольно легко способна заиметь двигатель от Changan.

Скорее всего, машину представят в 2020 году. За пределы Китая данная версия Vitara маловероятно что выберется.

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Автомобили, Техника, Авто, Машины, Suzuki Vitara, Changan.
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