Автосалон Kia опубликовала тизер нового таинственного внедорожника

На своей странице в Facebook южнокорейский автопроизводитель опубликовал затемненные изображения внедорожника, который будет представлен 20 ноября.
Если немного поработать над изображением и сделать тизер светлее, то можно предположить, что перед нами компактный Seltos, который дебютировал в Индии в начале этого года.
Тогда становится непонятно, почему компания так засекретила модель.
Также есть вероятность, что нам могли бы показать совершенно новый Sorento, поскольку в последние месяцы мы видели множество шпионских фотографий замаскированных прототипов.
Something big is coming. #KiaLAAS2019 #LAAutoShow
Tune in to https://t.co/2L08wXd4xQ on Nov. 20 to see what we have in store. pic.twitter.com/lzf39Sa18f
— (@Kia) 18 ноября 2019 г.
Этот тизер предполагает нечто гораздо меньшее, и источники сообщают, что Kia Sorento представят только в следующем году.