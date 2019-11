Автосалон Kia опубликовала тизер нового таинственного внедорожника

На своей странице в Facebook южнокорейский автопроизводитель опубликовал затемненные изображения внедорожника, который будет представлен 20 ноября.

Если немного поработать над изображением и сделать тизер светлее, то можно предположить, что перед нами компактный Seltos, который дебютировал в Индии в начале этого года.

Тогда становится непонятно, почему компания так засекретила модель.

Также есть вероятность, что нам могли бы показать совершенно новый Sorento, поскольку в последние месяцы мы видели множество шпионских фотографий замаскированных прототипов.

Something big is coming. #KiaLAAS2019 #LAAutoShow

Tune in to https://t.co/2L08wXd4xQ on Nov. 20 to see what we have in store. pic.twitter.com/lzf39Sa18f

— (@Kia) 18 ноября 2019 г.