Автосалон Kia опубликовала тизер нового таинственного внедорожника

В преддверии дебюта на автосалоне в Лос-Анджелесе Kia опубликовала тизер нового внедорожника.

На своей странице в Facebook южнокорейский автопроизводитель опубликовал затемненные изображения внедорожника, который будет представлен 20 ноября.

Если немного поработать над изображением и сделать тизер светлее, то можно предположить, что перед нами компактный Seltos, который дебютировал в Индии в начале этого года.

Тогда становится непонятно, почему компания так засекретила модель.

Также есть вероятность, что нам могли бы показать совершенно новый Sorento, поскольку в последние месяцы мы видели множество шпионских фотографий замаскированных прототипов.

Этот тизер предполагает нечто гораздо меньшее, и источники сообщают, что Kia Sorento представят только в следующем году.