Представлен серийный кроссовер Audi e-tron Sportback

Новейшая электрическая Audi в значительной степени именно то, что мы ожидали.

Когда вы видите новый Audi E-Tron Sportback на дороге, вы можете не сразу распознать его как электромобиль.

Как и его предшественник в стиле традиционного внедорожника, новый Sportback не выставляет напоказ свой стиль жизни EV.

Тем не менее, если вы видите эти фантастичекие фары, которые делают странные вещи, не будет никаких сомнений относительно того, что движется к вам.

Sportback имеет ту же силовую установку, состоящую из двух мотором, суммарной мощностью 402 л.с., что и стандартная версия, не говоря уже о том же аккумуляторном блоке.

Запас хода новинки увеличится на 22 мили и достиг отметки в 277 миль по стандартам WLTP. Имейте в виду, это европейский стандарт более строгий, чем в США. Тем не менее, вы можете рассчитывать на большее расстояние в Sportback по сравнению со стандартным E-Tron просто из-за его формы.

В компании Audi отмечают, что наклонная линия крыши, похожая на купе, более эффективна. Более плавный воздушный поток правда ограничивает пространство для пассажиров на задних сиденьях, поскольку высота второго ряда уменьшается на 20 миллиметров. Общая грузовая площадь для Sportback также немного ниже по сравнению со стандартным E-Tron.

Еще одно усовершенствование Sportback поставляется с дополнительными виртуальными боковыми зеркалами, которые заменяют стандартные аналоговые зеркала на камеры и еще больше повышают эффективность автомобиля.

Вместо проверки зеркал водители будут проверять небольшие дисплеи, расположенные между дверью и приборной панелью, которые показывают, что находится сзади и сбоку.

Новые зеркала также могут автоматически приспосабливаться к различным ситуациям вождения, таким крутые повороты или движение назад. Также улучшена эффективность торможения.

Возможно, самая крутая особенность E-Tron Sportback - это доступные светодиодные фары Digital Matrix - устройства, которые, по словам Audi, будут освещать дорогу в "высоком разрешении". Сердцем этой системы является небольшая микросхема с не менее чем одним миллионом микрозеркал.

Используя электростатические поля, каждое крошечное зеркало может наклоняться до 5 000 раз в секунду. Все это звучит как сумасшедшая научная фантастика, но в результате получаются фары, которые могут освещать очень специфические участки дороги, или, при необходимости, бездорожье.

Притягивающие фары могут также проецировать определенные изображения, и когда дело доходит до смены дороги, свет может фактически быть заблокирован, чтобы не слепить водителей встчного потока, при этом оставляя вашу сторону улицы хорошо освещенной.

Новый E-Tron Sportback планируется выпустить в Европе следующей весной, начиная с лимитированной модели Edition One, которая будет включать в себя штрихи линии S, такие как окраска кузова и эксклюзивные 21-дюймовые колеса.

Ценообразование в США пока не доступно, но E-Tron Sportback будет стоить 71 350 фунтов стерлингов на европейском рынке.