Самый мощный и самый быстрый: Toyota представила RAV4 Prime 2021

Toyota RAV4 Prime 2021 модельного года открывает новую веху в истории марки как самый мощный и самый быстрый RAV4 за всю историю, а также - самым экономичным.

Модель 2021 RAV4 Prime будет доступна в исполнениях SE и XSE. С появлением гибридной технологии plug-in, Toyota считает, что такие транспортные средства имеют решающее значение для общей стратегии электрификации, которая также будет включать в себя стандартные гибриды и электромобили, а также электромобили с топливными элементами (FCEV), такие как Mirai второго поколения, представленные в октябре.

Toyota RAV4 Prime построена на базе гибрида RAV4, который в настоящее время является самой мощной и наиболее экономичной моделью в линейке. Его продажи выросли на 72% по сравнению с прошлым годом и в настоящее время модель является самым продаваемым гибридным транспортным средством на рынке.

Toyota разработала 2021 RAV4 Prime для водителя, предпочитающих скорость, и поэтому предлагает его в спортивных исполнениях SE и XSE. Версия SE является новой для пятого поколения RAV4 Prime, и XSE в настоящее время является эксклюзивным для RAV4 Hybrid. SE может похвастаться 18-дюймовыми легкосплавными дисками и эксклюзивной передней решеткой радиатора, а также передним нижним спойлером.

Оборудование SE включает подогрев передних сидений, сиденьем водителя с 8 электрорегулировками с регулировкой поясницы, 8-дюймовый экран мультимедиа, систему мониторинга «слепых зон», кожаное рулевое колесо и рычаг трансмиссии, заднюю дверь с электроприводом и многое другое.

Как и на нынешнем RAV4 Hybrid XSE, версия Prime отличается особой двухцветной окраской кузова, сочетающей черную крышу с выбранными покупателем цветами, включая потрясающий новый Supersonic Red. Эксклюзивные 19-дюймовые литые диски, самые большие из когда-либо предлагаемых на гибридном RAV4, имеют уникальный двухцветный дизайн.

Все модели Toyota RAV4 оснащены пакетом безопасности Toyota Safety Sense (TSS 2.0), который объединяет длинный список технологий и возможностей активной безопасности.

В него входят система предотвращения столкновения с обнаружением пешеходов (PCS w / PD), динамический круиз-контроль (DRCC), система предупреждение о выходе из полосы движения (LDA w / SA), автоматический дальний свет (AHB), Lane Tracing Assist (LTA) и многое другое.