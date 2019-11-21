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KIA показала спортивную версию Kia Stinger для США

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KIA показала спортивную версию Kia Stinger для США
10:01 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Stinger GT-Line уже давно доступен в других частях света, но только сейчас Kia готовится представить спортивную версию автомобиля для США.

Kia Stinger GT-Line - единственная доступная версия с четырехцилиндровым двигателем.

Похоже, что Kia внесет некоторые существенные изменения в модельный ряд Stinger для модели 2020 года, готовя комплектации 2.0L и Premium, а GT-Line является единственным представителем семейства с четырехцилиндровым двигателем. 

Как показывают изображения глобальной версии, GT-Line заимствует некоторые стилистические акценты Ving-Stinger GT в духе продаваемого в Европе Ceed GT-Line. Kia продает множество моделей GT-Line по всему миру, начиная от крошечного городского автомобиля Picanto и заканчивая среднеразмерным внедорожником Sorento.

Американское подразделение Kia установит стартовую цену в 34 085 долларов США (2,18 млн рублей) для Stinger GT-Line, что всего на 100 долларов превышает стоимость базовой модели.

Довольно неплохая цена, учитывая спортивные качества модели, в том числе 18-дюймовые колеса, черную хромированную отделку, бамперы и решетку радиатора в стиле GT, а также дверные ручки в цвет кузова. Некоторые изменения произойдут и внутри, где Вы найдете черный обтекатель, логотип GT-Line на передних подголовниках и спортивный руль, обтянутый кожей.

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Stinger GT 2020 модельного года с более мощным шестицилиндровым двигателем обойдется в 40 495 долларов, что на 6410 долларов дороже новой GT-Line. Независимо от выбора силовой установки, будь то базовый двигатель или V6 с двойным турбонаддувом, полный привод обойдется дополнительно в 2200 долларов. При этом мощность остается неизменной: 255 л.с. для четырехцилиндрового двигателя и 365 л.с. для V6, а 8-ступенчатая АКПП является единственным способом переключения передач.

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Автомобили, Авто, Kia, Kia Stinger, Kia Stinger для США.
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