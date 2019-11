Самый мощный серийный Mini: что известно о новом Mini Cooper

Новый GP Mini John Cooper Works обошел Нюрбургринг менее чем за восемь минут, что является примечательным достижением для переднеприводного хэтчбека мощностью 300 лошадиных сил, хотя по общему признанию, это был прототип, одетый в странную камуфляжную пленку.

Тем не менее, он не скрывал надстроек, которые обозначают новую хардкорную модель GP, и теперь, когда новинка прибыла на автосалон в Лос-Анджелесе в 2019 году мы можем убедиться в своих предположениях.

Mini John Cooper Works GP будет разгоняться до 100 км/ч за 5,1 секунды, что немного уступает Honda Civic Type R. Mini также не ограничивает макимальную скорость GP и крылатый JCW в конечном итоге достигнет 225 км/ч.

Как это достигается? Проще говоря, JCW GP комплектуется самым мощным двигателем, когда-либо установленным на серийном Mini. Его 2,0-литровая турбированная мельница развивает 302 лошадиных силы (225 киловатт) и 332 фунт-фут (450 ньютон-метров) крутящего момента, последний из которых доступен при низких 1750 об / мин.

Это увеличение на 74 л.с. (55 кВт) по сравнению со стандартной JCW благодаря обновленным внутренним элементам, большему объему впуска, свободному потоку выхлопных газов и оптимизированному турбонагнетателю.

