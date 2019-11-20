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Самый мощный серийный Mini: что известно о новом Mini Cooper

Самый мощный серийный Mini: что известно о новом Mini Cooper
22:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Новый Mini John Cooper Works GP представят в Лос-Анджелесе.

Новый GP Mini John Cooper Works обошел Нюрбургринг менее чем за восемь минут, что является примечательным достижением для переднеприводного хэтчбека мощностью 300 лошадиных сил, хотя по общему признанию, это был прототип, одетый в странную камуфляжную пленку.

Тем не менее, он не скрывал надстроек, которые обозначают новую хардкорную модель GP, и теперь, когда новинка прибыла на автосалон в Лос-Анджелесе в 2019 году мы можем убедиться в своих предположениях.

Mini John Cooper Works GP будет разгоняться до 100 км/ч за 5,1 секунды, что немного уступает Honda Civic Type R. Mini также не ограничивает макимальную скорость GP и крылатый JCW в конечном итоге достигнет 225 км/ч.

Как это достигается? Проще говоря, JCW GP комплектуется самым мощным двигателем, когда-либо установленным на серийном Mini. Его 2,0-литровая турбированная мельница развивает 302 лошадиных силы (225 киловатт) и 332 фунт-фут (450 ньютон-метров) крутящего момента, последний из которых доступен при низких 1750 об / мин.

Это увеличение на 74 л.с. (55 кВт) по сравнению со стандартной JCW благодаря обновленным внутренним элементам, большему объему впуска, свободному потоку выхлопных газов и оптимизированному турбонагнетателю.

 

Таким образом, Mini также оснащает GP модернизированной системой охлаждения и масла для двигателя, так что он может лучше справляться с трудностями обращения с ним, как с гоночной машиной. Это также мотивация кузова врача общей практики.

Помимо придания Mini решительно агрессивного вида, расширяющиеся крылья, специфичные для GP передние и задние панели, а также массивный спойлер на крыше улучшают прижимную силу и охлаждение по сравнению со стандартным JCW. Колесные арки также необходимы, потому что усиленная подвеска GP одновременно опускает автомобиль и расширяет колею.

В шасси и моторном отсеке есть дополнительное усиление, а также более жесткие втулки подвески и распорка для передних опор. В сочетании с четырехпоршневыми передними тормозными суппортами, характерными для GP, и 14,1-дюймовыми роторами, GP абсолютно настроен на настоящий картинг на гоночной трассе.

Подобный подвиг нелегко осуществить на автомобиле с передним приводом, но для этого Mini включает в себя восьмиступенчатую коробку передач Steptronic со встроенной механической блокировкой дифференциала для распределения мощности.

Он работает в сочетании с динамическим контролем устойчивости автомобиля, который получает специальный режим GP для этого приложения, для управления как недостаточной, так и избыточной поворачиваемостью в поворотах.

Это, безусловно, может сыграть важную роль на круге Нордшляйфе, продолжительностью менее восьми минут, хотя следует отметить, что для этого официального запуска JCW GP Mini не упоминает о Зеленом аду или времени круга.

Будучи специальной моделью, конечно, есть необходимые значки как снаружи, так и внутри ГП. Внутри вы также найдете пониженную звукоизоляцию и всего два сиденья, а за ними красная полоса, предназначенная для предотвращения внезапного падения груза в случае аварийной остановки.

Апельсин на колесах: Mini представила необычное авто

Он получает набор специальных 18-дюймовых колес, которые весят всего 20 фунтов каждое, и вы можете иметь свой JCW GP любого цвета, который вам нравится. То есть пока это Racing Grey металлик с серебристой, красной и черной отделкой.

Mini будет производить только 3000 моделей JCW GP 2020 года, и, как сообщалось ранее, цены начинаются с 44 900 долларов. Это огромная сумма, но эта цена дает вам самый мощный серийный Mini. Поставки планируется начать в марте 2020 года.

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Автомобиль, Авто, MINI, Mini John Cooper Works GP.
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