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Апельсин на колесах: Mini представила необычное авто

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Апельсин на колесах: Mini представила необычное авто
19:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобили, оформленные как продукты питания, не редкость, но ни один из них не имеет такого очарования.

Шесть необычных Mini были построены между 1972 и 1974 годами, чтобы продвигать Outspan Orange. Автомобили сделала компания Brian Waite Enterprises Ltd, используя многие компоненты популярного Mini.

В частности модель получила колесную базу от Mini Countryman, которая была доработана и усилена, чтобы сократить вероятность опрокидывания.

В движение "Апельсин" приводится 4-цилиндровым 1,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 30 л.с. и 71 Нм крутящего момента. Благодаря такому агрегату необычный автомобиль был способен разгонятся до 48 км/ч. Отмечается, что масса уникальной модели составила 750 к, а колесная база 2 035 мм.

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Автомобиль имеет только одну дверь, а в салоне могут разместиться два человека. Надо заметить, что такая модель не оставляет равнодушным никогда и вызывает улыбки у зрителей.

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Пять машин были использованы для рекламы в Великобритании, Франции и Германии, в то время как один был отправлен в Южную Африку.

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Авто, MINI, Апельсин, Outspan Orange.
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