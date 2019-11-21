Компания Karma презентовала электрический гиперкар (Фото)

Калифорнийская компания Karma Automotive представила концепт электрокара SC2.

Компания Karma Automotive на проходящем сейчас в Лос-Анджелесе автосалоне показала публике концепт своего нового электрического гиперкара Karma SC2. Мощность его силовой установки достигает 1 000 "лошадей".

Karma SC2 оснащается четырьмя электромоторами и литий-ионной батареей на 120 кВт/ч. Общая мощность такой электрической силовой установки составляет 1 000 л.с. и 14 000 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч должен занять всего 1,9 секунды. Запас хода – свыше 560 км.

Не менее впечатляющи технологии, которые получил этот концепт. Например, есть уникальная система "Drive and Play", превращающая купе в симулятор вождения. Водитель может не трогаясь с места проехать по записанному маршруту и поделиться опытом со своими приятелями.

Вместо замков в концепте используются сканеры отпечатков пальцев и лица. Есть мощные карбоново-керамические тормоза, система рекуперации энергии и система, которая повышает устойчивость автомобиля (её взяли у болидов "Формулы-1").

Также на автосалоне в Лос-Анджелесе компания Karma Automotive показала обновленный электрический седан Karma Revero GT. В продаже он появится в 2020 году.