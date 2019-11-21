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В Лос-Анджелесе представили электрические вездеходы Bollinger B1 и B2

В Лос-Анджелесе представили электрические вездеходы Bollinger B1 и B2
15:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На автошоу в Лос-Анджелесе состоялась презентация электрических внедорожников Bollinger B1 и B2.

Мир экстремальных внедорожников собирается приветствовать еще двух участников: полностью электрический внедорожник Bollinger B1 и пикап B2.

По цене 125 000 долларов каждая, они поступят в производство в 2020 году, но поставки запланированы на 2021 год.

Чтобы оформить предзаказ сейчас, нужно будет внести депозит в размере 1000 долларов.

В движение обе модели приводятся двумя электродвигателями, по одному на каждую ось, которые развивают общую мощность 614 л.с. и 668 Нм крутящего момента. Аккумуляторная батарея емкостью 120 кВт/ч оснащена функцией рекуперативного торможения, обеспечивающее быструю зарядку переменным и постоянным током.

По словам представителей марки, дорожный просвет B1 и B2 составляет 381 мм и 254 мм соответственно. Гидропневматическая подвеска с самонивелированием регулируется вручную, поэтому машины можно опустить или поднять еще на 127 мм.Прочный внедорожник и пикап окрашены в черный цвет и имеют обработанные карбоновым кевларом днища, чтобы минимизировать повреждения от камней, веток или корней. Кроме того, легко снимаемое ветровое стекло, окна, двери и панели крыши могут обеспечить более приятное вождение на тяжелых участках, если вы не рискуете находиться далеко от зарядных станций.

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Внутри B1 и B2 имеют четыре одинаковых сиденья с подогревом, которые могут быть из ткани, кожи или веганской кожи.

Имеются также световые полосы с классом защиты IP68, водостойкие светодиодные купольные светильники, десять розеток 110 В переменного тока (дополнительно 220 В), кондиционер, деревянная отделка пола, а также алюминиевые и хромированные вставки. Все внутренние компоненты были герметизированы или защищены от воздействия воды глубиной до 36 дюймов (914 мм).

Bollinger также запатентовал проходную дверь, расположенную в приборной панели, которая соединяет багажник с пассажирским салоном и удобна при перевозке более длинных предметов.

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Лос-Анджелес, Автомобили, Техника, Авто, Bollinger B1, Bollinger B2.
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