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Mercedes-Maybach GLS: в Гуанчжоу представили кроссовер класса люкс

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Mercedes-Maybach GLS: в Гуанчжоу представили кроссовер класса люкс
22:43 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Mercedes-Benz показала на автосалоне в китайском Гуанчжоу первый кроссовер люксового суббренда Mercedes-Maybach.

Mercedes-Maybach GLS сохранил колёсную базу размеров 3135 миллиметров от обычного GLS, при этом в длину он короче на два миллиметра (5205 мм). Новый кроссовер может быть четырёх- или пятиместным, тогда как обычный GLS вмещает пять или семь человек. Задние сиденья сдвинуты в сторону багажника на 120 мм, а раздельные кресла — на 30 миллиметров друг к другу, что дало дополнительные 16 мм пространства вокруг плеч и локтей пассажиров. Объём багажника в пятиместном варианте уменьшился с 890 до 525 литров.

Наклон спинок раздельных кресел с оттоманками, подогревом, вентиляцией и массажем, как и на седане Mercedes-Maybach S-класса, регулируется в диапазоне от 27 до 43,5 градуса. С ними на втором ряду есть собственный двухзонный климат-контроль, шторки на окнах с электроприводом, подогрев подлокотников и большой тоннель, в котором находятся раскладные столики, холодильник, бокалы и съёмный семидюймовый планшет для управления 11,6-дюймовыми сенсорными мониторами, установленными на спинках передних кресел.

В оснащение входит 1590-ваттная аудиосистема Burmester с 27 динамиками и переговорным устройством, а также мультимедийная система MBUX с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и возможностью управления нативными голосовыми командами. Второй стоящий рядом 12,3-дюймовый экран — цифровая приборка с четырьмя видами оформления.

Кроссовер Maybach представлен только с индексом «600», однако на него не ставят двенадцатицилиндровый двигатель. Под капотом прячется бензиновый четырёхлитровый V8 с двумя турбинами мощностью 558 л.с. (850 Н·м). Между ним и девятиступенчатым «автоматом» установлен 48-вольто­вый стартер-генератор EQ Boost, который даёт прибавку в 22 л.с. (250 Н·м) в первые секунды разгона. Кроссовер снаряженной массой 2785 килограммов разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Пневмоподвеска Airmatic с электронноуправляемыми амортизаторами есть в базовом оснащении, а опционально предлагается активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control. Она питается от 48-вольтовой системы, способна управлять жёсткостью и ходом подвески на каждом колесе, распознает неровности с помощью стереокамеры, гасит крены и продольные перемещения кузова при торможении и на разгоне. Оба варианта подвески дополнены режимом движения под названием Maybach, предназначенным для максимально возможной плавности хода.

Внешне кроссовер Maybach можно отличить от обычного GLS по решётке радиатора с множеством вертикальных полосок, увеличенному количеству хромированных деталей и особым шильдикам на задних стойках. Дополнительно предлагается двухцветная окраска кузова и 23-дюймовые колёса из кованого алюминия (в базе – 22 дюйма). Выдвижные пороги из анодированного алюминия длиной 2,06 метра способны выдержать до 200 килограммов.

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Продажи Mercedes-Maybach GLS начнутся во второй половине 2020 года. Стоимость кроссовера объявят весной.

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Автомобиль, Mercedes, Maybach, Авто, Mercedes-Maybach GLS.
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