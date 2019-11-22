Audi представила лимитированную серию RS5 Panther Edition

Автомобильный бренд Audi провел презентацию новой версии автомобиля Audi RS5.

В рамках международной автовыставки, которая проходит в настоящее время в калифорнийском Лос-Анджелесе, Audi представила сразу несколько новинок, среди которых были и "заряженные" версии.

Ранее мы уже написали, что немецкий автопроизводитель представил самый мощный внедорожник в своей линейке — RS Q8, а также серийную версию электрокара Audi e-tron Sportback. В числе новинок также была и особая версия RS5 Sportback, которая выглядела практически черной на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении превратилась в темно-фиолетовый автомобиль. Это Audi RS5 Panther Edition, детище менеджера по продукции Audi Энтони Гарбиса.

Новый RS5 в спецсерии Panther будет выпущуен строго ограниченным тиражом — всего 75 экземпляров Sportbacks и 25 единиц купе. Гарбис в интервью рассказал, что он создал Panther Edition, так как его личный Q5 S выполнен в аналогичном цвете Panther Black и окружающим он нравится.

Краска с эффектом хрусталя Panther Black — редкий цвет для Audi в прошлом, и это не единственный аспект пакета специального издания. Серебристая отделка спереди и сзади на сплиттерах, 20-дюймовые пятиспицевые колесные диски от RS4 Avant, а интерьер украшен алькантарой с красными акцентами.

RS5 Panther Edition оценивается от 88 995 долларов, что на 13 800 долларов больше базовой цены RS5 Sportback. Продажи лимитированной версии стартуют в декабре 2019 года.