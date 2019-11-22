Скачать
Пятница, 22.11.2019
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Бешикташ определился с судьбой Кариуса
Бешикташ определился с судьбой Кариуса
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны

Audi представила лимитированную серию RS5 Panther Edition

Audi представила лимитированную серию RS5 Panther Edition
09:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобильный бренд Audi провел презентацию новой версии автомобиля Audi RS5.

В рамках международной автовыставки, которая проходит в настоящее время в калифорнийском Лос-Анджелесе, Audi представила сразу несколько новинок, среди которых были и "заряженные" версии. 

Ранее мы уже написали, что немецкий автопроизводитель представил самый мощный внедорожник в своей линейке — RS Q8, а также серийную версию электрокара Audi e-tron Sportback. В числе новинок также была и особая версия RS5 Sportback, которая выглядела практически черной на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении превратилась в темно-фиолетовый автомобиль. Это Audi RS5 Panther Edition, детище менеджера по продукции Audi Энтони Гарбиса. 

Новый RS5 в спецсерии Panther будет выпущуен строго ограниченным тиражом — всего 75 экземпляров Sportbacks и 25 единиц купе. Гарбис в интервью рассказал, что он создал Panther Edition, так как его личный Q5 S выполнен в аналогичном цвете Panther Black и окружающим он нравится.

Mercedes-Maybach GLS: в Гуанчжоу представили кроссовер класса люкс

Краска с эффектом хрусталя Panther Black — редкий цвет для Audi в прошлом, и это не единственный аспект пакета специального издания. Серебристая отделка спереди и сзади на сплиттерах, 20-дюймовые пятиспицевые колесные диски от RS4 Avant, а интерьер украшен алькантарой с красными акцентами.

RS5 Panther Edition оценивается от 88 995 долларов, что на 13 800 долларов больше базовой цены RS5 Sportback. Продажи лимитированной версии стартуют в декабре 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лос-Анджелес, Автомобили, Audi, Авто, Новинки авто, RS5 Panther Edition.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
03 "Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
04 Зеленский встретился с египетским бизнесменом (Фото)
05 Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Арахамия о пранкере &quot;Джокере&quot;: Он наш союзник
Арахамия о пранкере "Джокере": Он наш союзник
Трамп временно предотвратил &quot;шатдаун&quot; в США
Трамп временно предотвратил "шатдаун" в США
На Донбассе травмированы трое украинских военных
На Донбассе травмированы трое украинских военных
Предновогодний гороскоп: что ожидает знаки Зодиака в конце 2019 года
Предновогодний гороскоп: что ожидает знаки Зодиака в конце 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь