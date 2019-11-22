Представлен новый Toyota Wildlander на базе RAV4

Модель будет сконструирована на базе внедорожника RAV4 актуального поколения .

На мотор шоу, которое проходит в эти дни в Гуанчжоу, состоялась громкая презентация нового кроссовера Toyota Wildlander.

Однако внешне он получил значительные изменения. Его отличают зауженные передние фары, линия которых заходит на передние крылья. Также стоит отметить измененные бамперы и массивную радиаторную решетку.

Длина Wildlander составляет 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм. Ширина авто достигает 1 855 мм, а высота 1 685 мм. Моторную гамму новинка полностью переняла от Toyota RAV4 - на выбор покупателям будут доступны два мотора.

Первым стал 2,0-литровый "атмосферник" с отдачей 171 л.с., а вторым будет гибридная силовая установка с суммарной мощностью 222 л.с.

Оба варианта работают в тандеме с вариатором. Привод полагается передний или полный в зависимости от выбранной комплектации. В салоне авто используется виртуальная "приборка". Для управления системами машины предусмотрена сенсорная панель с большим экраном, который возвышается над центральной панелью.

В представительстве японской компании сообщили, что новинка получит большое количество ассистентов и систем безопасности. Среди них стоит выделить камеры кругового обзора, систему предотвращения столкновений, контроль полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Старт продаж нового автомобиля в Китае начнется в начале 2020 года.