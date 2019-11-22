Скачать
Пятница, 22.11.2019
Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
Под Одессой терпит крушение танкер: есть ли угроза акватории
Под Одессой терпит крушение танкер: есть ли угроза акватории
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 23 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 23 ноября

Илон Маск презентовал футуристический электрокар Tesla Cybertruck

Смотрите фото (3)
Илон Маск презентовал футуристический электрокар Tesla Cybertruck
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: скриншот

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. представил свой новый электромобиль - бронированный пикап Cybertruck, стартовая цена которого составляет примерно $40 тыс.

Глава Tesla Илон Маск показал новый электрокар в четверг на презентации в Лос-Анджелесе, которая транслировалась на сайте компании.

Корпус электрического пикапа с футуристическим дизайном сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, его стекла бронированы.

Cybertruck будет выпускаться в трех комплектациях, в зависимости от которых автомобиль сможет проехать на одном заряде батареи около 400, 480 и 800 км.

Стоимость пикапа в базовой комплектации составит $39,9 тыс., модель, способная проехать 480 км, обойдется в $49,9 тыс., а самая продвинутая версия будет стоить $69,9 тыс. Модели также отличаются числом двигателей - от одного до трех.

Илон Маск озвучил название будущего электрического пикапа Tesla (Фото)

Грузоподъемность электрического пикапа Tesla составляет более 1,5 тонны.

Компания начала принимать предзаказы на своем сайте, однако не уточнила срок поступления пикапа в продажу. Производство Cybertruck начнется в 2021 году (версии с тремя двигателями - в 2022-м).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Электрокар, Tesla, Илон Маск, Cybertruck.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
03 "Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
04 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
05 Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взрыв в жилом доме в Киеве: в полиции рассказали подробности
Взрыв в жилом доме в Киеве: в полиции рассказали подробности
В Украине запустили онлайн-систему жалоб на таможне
В Украине запустили онлайн-систему жалоб на таможне
Илон Маск презентовал футуристический электрокар Tesla Cybertruck
Илон Маск презентовал футуристический электрокар Tesla
Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь