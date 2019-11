Илон Маск озвучил название будущего электрического пикапа Tesla (Фото)

Напомним, что ранее в своем Twitter Элон Маск назвал будущий электрический пикап Tesla Cybertruck. На днях в патентном бюро США появилась заявка на регистрацию такого наименования и даже дизайн логотипа.

Все подробности о новинке мы узнаем на специальном мероприятии 21 нобря в Лос-Анджелесе. Модель пополнит линейку седанов Model S и Model 3, внедорожников Model X и Model Y, а также грядущим спортивным автомобилем Roadster второго поколения.

Как и родстер, Cybertruck (или CYBRTRK), похоже, отказался от типичной схемы названий бренда, которая включает в себя слово "Model", за которым следует буква или цифра.

