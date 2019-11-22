Lexus представил свой первый электромобиль Lexus UX 300e

Новинка официально дебютирует через пару дней на автошоу в Гуанчжоу.

Японская корпорация Lexus показала свой дебютный электрокар – Lexus UX 300e.

Новый UX 300e стал первым шагом в осуществлении глобальной стратегии электрификации модельной линейки, которую японская марка представила в октябре нынешнего года на токийском автосалоне.

Оставив прежними дизайн и основные характеристики кросса UX, специалисты японского бренда сосредоточили внимание на уникальных возможностях электродвигателя и расположенной под полом батареи на 54,3 кВт/ч.

За счет последнего машина имеет низкий центр тяжести и запас хода до 400 км. Также специальные конфигурации трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы и подвески дают возможность водителю UX 300e лучше ощущать авто в любой дорожной ситуации.

Невзирая на типично высокий для электрокаров уровень акустического комфорта в салоне, особой гордостью новинки является дополнительная шумоизоляция, подавляющая любые внешние шумы, которые могли быть особенно заметны в связи с тихой работой электродвигателя.