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Lexus представил свой первый электромобиль Lexus UX 300e

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Lexus представил свой первый электромобиль Lexus UX 300e
13:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка официально дебютирует через пару дней на автошоу в Гуанчжоу.

Японская корпорация Lexus показала свой дебютный электрокар – Lexus UX 300e. 

Новый UX 300e стал первым шагом в осуществлении глобальной стратегии электрификации модельной линейки, которую японская марка представила в октябре нынешнего года на токийском автосалоне.

Оставив прежними дизайн и основные характеристики кросса UX, специалисты японского бренда сосредоточили внимание на уникальных возможностях электродвигателя и расположенной под полом батареи на 54,3 кВт/ч.

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За счет последнего машина имеет низкий центр тяжести и запас хода до 400 км. Также специальные конфигурации трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы и подвески дают возможность водителю UX 300e лучше ощущать авто в любой дорожной ситуации.

Невзирая на типично высокий для электрокаров уровень акустического комфорта в салоне, особой гордостью новинки является дополнительная шумоизоляция, подавляющая любые внешние шумы, которые могли быть особенно заметны в связи с тихой работой электродвигателя.

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Автомобили, Техника, Lexus, Авто, Новинки авто, Lexus UX 300e.
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