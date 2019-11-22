Автокомпания Geely официально презентовали новый кроссовер Icon (Видео)

Geely Icon демонстрирует усовершенствованную дизайнерскую концепцию Geely "Расширяющаяся Вселенная" на мотор-шоу в Гуанчжоу.

Geely Icon отходит от традиционного внедорожного дизайна и воплощает более минималистичные и четкие формы. Кузов серийного Geely Icon сохранил отчетливую блочную структуру концепт-кара.

Кроме того, у серийного Icon также осталась горизонтальная решетка радиатора прямоугольной формы, фары в форме петли бесконечности и тонкие светодиодные дневные ходовые огни. В задних фонарях прямоугольной формы также прослеживается мотив бесконечности.

Интерьер Geely Icon также выполнен в минималистичном дизайне. Благодаря этому в автомобиле появилось больше свободного пространства. На торпедо располагаются два больших экрана — панель приборов и центральная информационно-развлекательная консоль.

С помощью этих интерактивных экранов пользователи могут взаимодействовать с транспортным средством и подключаться к остальному миру через интеллектуальную экосистему GKUI. Интерьер дополнен светодиодной подсветкой и 31 отсеком для хранения различных мелочей.

Пока в линейку моторов входит единственный турбодвигатель Volvo объемом 1,5 литра, обеспечивающий отдачу 177 л.с. Мотор работает в паре с 7-диапазонной преселективной роботизированной трансмиссией. Привод модели полагается только передний.

Старт продаж Geely Icon на рынке Китая состоится в ближайшее время, стоимость пока не названа. По некоторым данным, новинка будет поставляться и на рынки других стран.