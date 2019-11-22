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Пятница, 22.11.2019
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Автокомпания Geely официально презентовали новый кроссовер Icon (Видео)

Автокомпания Geely официально презентовали новый кроссовер Icon (Видео)
16:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Geely Icon демонстрирует усовершенствованную дизайнерскую концепцию Geely "Расширяющаяся Вселенная" на мотор-шоу в Гуанчжоу.

Geely Icon отходит от традиционного внедорожного дизайна и воплощает более минималистичные и четкие формы. Кузов серийного Geely Icon сохранил отчетливую блочную структуру концепт-кара. 

Кроме того, у серийного Icon также осталась горизонтальная решетка радиатора прямоугольной формы, фары в форме петли бесконечности и тонкие светодиодные дневные ходовые огни. В задних фонарях прямоугольной формы также прослеживается мотив бесконечности. 

Интерьер Geely Icon также выполнен в минималистичном дизайне. Благодаря этому в автомобиле появилось больше свободного пространства. На торпедо располагаются два больших экрана — панель приборов и центральная информационно-развлекательная консоль.

С помощью этих интерактивных экранов пользователи могут взаимодействовать с транспортным средством и подключаться к остальному миру через интеллектуальную экосистему GKUI. Интерьер дополнен светодиодной подсветкой и 31 отсеком для хранения различных мелочей. 

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Пока в линейку моторов входит единственный турбодвигатель Volvo объемом 1,5 литра, обеспечивающий отдачу 177 л.с. Мотор работает в паре с 7-диапазонной преселективной роботизированной трансмиссией. Привод модели полагается только передний.

Старт продаж Geely Icon на рынке Китая состоится в ближайшее время, стоимость пока не названа. По некоторым данным, новинка будет поставляться и на рынки других стран.

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Автомобили, Авто, Geely, iCON, Небольшие кроссоверы, Кроссовер Icon.
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