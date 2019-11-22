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Пятница, 22.11.2019
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Анонсирован новенький роскошный минивэн Volkswagen Viloran (Видео)

Анонсирован новенький роскошный минивэн Volkswagen Viloran (Видео)
21:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Новый Volkswagen Viloran построен на базе модульной архитектуры MQB лонг-версии.

Такое же шасси использует флагманский внедорожник марки — Teramont. Передняя часть новинки выполнена по мотивам кроссовера Touareg — аналогичная оптика и похожий рисунок радиаторной решётки. При этом «корма» минивэна напоминает модель Passat для рынка Поднебесной. 

Речь идёт о схожести фонарей, выхлопной трубе, которая выведена под задний бампер и расположенных на поверхности фальш-насадках.

На новинке можно заметить шильдик 380 TSI, который может навести на мысли о популярном в Китае 2,0-литровом моторе EA888, выдающим 235 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

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Относительно трансмиссии точной информации нет — это может быть как 7-скоростной "робот" , так и классическая автоматическая коробка передач. Системы полного привода, скорее всего, не будет. 

В салоне Volkswagen Viloran можно найти три ряда сидений, при этом конфигурация может быть как пяти-, так и семиместная, а также с расположением 2+2+2. Во втором ряду сиденья оснащены индивидуальными подлокотниками, обогревом и вентиляцией. Новинка появится на рынке Китая летом 2020 года. 

Точной информации по ценам пока нет.

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