Дебют Skoda Kamiq GT: продажи купе-кроссовера уже стартовали (Фото)

Сегодня на территории Китая был объявлен старт продаж бюджетного купе-кроссовера Skoda Kamiq GT.

Новинка получит четыре комплектации. Называться они будут Automatic Comfort, Automatic Ultimate, DSG Comfort и DSG Ultimate.

В отличие от европейской версии, кросс для Поднебесной построен на более дешевой платформе PQ25 от Skoda Rapid.

Длина автомобиля составляет 4 409 мм при колесной базе 2 610 мм. Такие показатели обеспечивают достаточно большое пространство в салоне.

В двух стартовых версиях Automatic Comfort и Automatic Ultimate автомобиль получит 1,5-литровый атмосферный двигатель с отдачей 110 л.с., который работает в тандеме с 6-ступенчатой АКПП Aisin.

В продвинутых комплектациях DSG Comfort и DSG Ultimate в качестве силовой установки используется 1,2-литровый турбомотор с мощностью 116 л.с., работающий в паре с семидиапазонным роботом.

Привод во всех комплектациях только передний. Стоит отметить, что несмотря на позиционирование Kamiq GT как бюджетного автомобиля, он неплохо оснащен в техническом плане.

Покупателям доступны 6 подушек безопасности, система стабилизации, продвинутая мультимедийная система, а в максимальной комплектации салон имеет кожаную отделку и панорамный люк с электроприводом.

Ценник на новинку в Китае начинается с отметки 125 900 юаней.