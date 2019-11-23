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Состоялась премьера Toyota Mirai в Лос-Анджелесе (Фото)

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Состоялась премьера Toyota Mirai в Лос-Анджелесе (Фото)
08:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобиль может проехать порядка 650 км без дозаправок.

Новинка может стимулировать компания на создание собственной водородной сети. 

Toyota Mirai второго поколения 2021 года дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка стала больше, красивее и удобнее. Как утверждают представители марки, модель имеет лучшую производительность, однако, по словам главного инженера Mirai Йошикадзу Танака и старшего инженера по топливным элементам Джеки Бердсолл, именно новый дизайн действительно будет иметь огромное значение.

Они признают, что какие бы успехи они ни делали в развитии и совершенствовании технологии водородных топливных элементов, на самом деле не будет иметь значения, если никто не хочет автомобиль или не может найти место для его заправки. 

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Как объяснил Бердсолл, надежда состоит в том, что все больше людей захотят такую модель. Таким образом, увеличение продаж и увеличение спроса на автомобиль подстегнут спрос на дополнительную инфраструктуру - как с точки зрения дополнительных станций, так и с учетом необходимости внесения изменений в правительственные постановления, чтобы автомобили с водородным двигателем могли работать в большем количестве мест.

По мнению специалистов технология водородных топливных элементов может завоевать популярность, нов долгосрочном прогнозе. Широкое внедрение водородных станций может потребовать более решительных мер. Вице-президент и генеральный директор Toyota Group Джек Холлис высказал идею о том, что Toyota может построить инфраструктуру самостоятельно, так же, как это сделала Тесла со своей сетью Supercharger.

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Лос-Анджелес, Автомобили, Авто, Toyota Mirai.
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