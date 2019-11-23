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Начались продажи обновленного кроссовера Mitsubishi ASX

Начались продажи обновленного кроссовера Mitsubishi ASX
12:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка стала доступна для покупки в день своего дебюта на мотор-шоу в китайском Гуанчжоу.

Компания Mitsubishi начала продажи рестайлингового кроссовера Mitsubishi ASX.

Внешность обновленного SUV мало чем отличается от глобальной модели. А вот над салоном производитель поработал более основательно. Кросс для Китая получил измененную приборную панель, торпедо, вентиляционные дефлекторы иной формы, а также круглые боковые воздуховоды.

При отделке внутреннего убранства Mitsubishi ASX использовали искусственную кожу коричневого цвета: ее можно заметить на картах дверей, передней панели и центральном тоннеле. На креслах – декоративные вставки в тон, а также оригинальная ромбовидная прострочка.

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Также ASX 2020 полагается современная мультимедиа с огромным 10,1-дюймовым тачскрином, лишенная традиционных физических кнопок и поворотных ручек.

В моторной линейке обновленного кросса числятся двухлитровый 167-сильный "атмосферник", работающий в паре с вариатором, и 1,6-литровый мотор мощностью 116 лошадиных сил. В пару ему производитель выбрал пятиступенчатую "механику". Привод – безальтернативный передний.

Выпуском рестайлингового Mitsubishi ASX занимается совместное предприятие Mitsubishi и GAC. Стоимость новинки начинается от 99 800 юаней.

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Mitsubishi, Автомобили, Авто, Новинки авто, Mitsubishi ASX.
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