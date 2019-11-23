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Рейтинговый список лучших гибридных автомобилей 2019 года

Рейтинговый список лучших гибридных автомобилей 2019 года
13:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Гибридные авто могут работать не только на электричестве, но и комбинировать 2 источника энергии.

Специалисты Green Car Journal объявили победителей конкурса Green Car of the Year, где ежегодно принимают участие гибриды или модели с наиболее эффективным силовым агрегатом.

Главный приз Green Car of the Year получила Toyota Corolla.

В категории кроссоверов победителем оказался Honda CR-V

Стоит отметить, что Corolla обошла в состязании Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul и Mazda3. Японский кроссовер Honda CR-V соревновался с Ford Explorer Hybrid, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid и Toyota RAV4.

Кроссовер Honda CR-V 2020 модельного года стал первым гибридным кроссовером корейского бренда посетившим рынок северной Америки. По заявлениям Honda, уже к 2030 году примерно две трети всех моделей в линейке автопроизводителя получат электрические двигатели.

Состоялась премьера Toyota Mirai в Лос-Анджелесе (Фото)

Стоит отметить, что электрокары пользуются большой популярностью, ведь в 2019 года продажи таких автомобилей возросли на 34% и составили 50 тыс. экземпляров.

Гибридная Toyota Corolla появилась в США в 2018 году. Силовая установка автомобиля состоит из 1,8-литрового атмосферного двигателя, работающего совместно с двумя электромоторами-генераторами.

Суммарная отдача агрегата составляет 122 л.с.

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Автомобили, Авто, Техники, Гибридные авто 2019 годра, Авто 2019 года.
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