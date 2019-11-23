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Эксперты выяснили самое правильное положение рук на руле автомобиля

Эксперты выяснили самое правильное положение рук на руле автомобиля
21:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Японские ученые провели необычное исследование, которое помогло определить идеальный хват рулевого колеса.

Вы думаете, что правильнее всего держать руки на руле в положении "десять и два"? Как бы не так - лучше всего держать руки в положении "девять и три".

Причина заключается в следующем, ученые обратили внимание, что от места хвата рулевого колеса зависит усилие, с которым вам нужно его повернуть, так как положение рук влияет на работу мышц. И положение рук на "девять и три" - самое правильное.

Для проверки этого утверждения исследователи усадили за руль на тренажере десятерых участников, которые держали его в четырех заданных положениях начиная от нейтрального (3 и 9) и заканчивая отклонениями на 30 и 60 градусов в обоих направлениях.

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Экспериментаторы замеряли усилие, которое требовалось участникам для поворота руля. Самой адекватной оказалась нейтральная "горизонтальная" позиция рук.

К слову, ученые также отметили, что не стоит держать руку на руле в положении на 12 часов, так как есть риск получить травму при срабатывании подушки безопасности.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Вождение, Японские ученые, положение рук на руле, Как держать руки на руле.
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