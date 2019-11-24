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"Горячую" Mazda 3 TCR представили в Лос-Анджелесе

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"Горячую" Mazda 3 TCR представили в Лос-Анджелесе
09:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка не сертифицирована для использования на дорогах общего пользования.

Японский автопроизводитель создал из нового хэтчбека Mazda 3 гоночный автомобиль для участия в гонках TCR.

Инженеры Mazda подготовили хэтчбек для участия в любом из 36 чемпионатов TCR по всему миру.

В основе новинки лежит хэтчбек Mazda 3 2019 года, однако для участия в TCR его дооснастили задним спойлером и комплектом аэродинамических улучшений. Внимание привлекает внушительный передний сплиттер и выдающийся задний диффузор с одним патрубком выхлопной системы, расположенным посередине. 

Mazda3 TCR "обут" в 18-дюймовые колесные диски Rays с гоночными шинами Michelin. В подвеске используются элементы Bilstein и дополнительные амортизаторы Öhlins.

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В движение такой гоночный хэтчбек приводится четырехцилиндровым турбомотором, который при достижении 7000 об/мин развивает мощность 350 л.с. и крутящий момент в 490 Нм. Пару силовой установке составляет 6-ступенчатая секвентальная коробка передач SADEV с дополнительной надстройкой Xtrac. Это позволяет разогнать Mazda 3 ЕСК до максимальных 241 км/ч, а эффективное торможение обеспечивается тормозами Brembo.

Представители Mazda сообщают, что Mazda 3 TCR в 2020 году примет участие в IMSA Michelin Pilot Challenge, а ее гоночный дебют состоится во время четырехчасового испытания выносливости Rolex 24 Daytona в январе следующего года.

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Лос-Анджелес, Автомобили, Авто, Mazda 3, Mazda 3 TCR.
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