В Лос-Анджелесе дебютировал Nissan Versa нового поколения

Японский автопроизводитель представил на автосалоне в Лос-Анджелесе Nissan Versa нового поколения, которая после обновления перестала быть самой доступной моделью в США.

Компания Nissan представила на своем стенде автомобиль 2020 модельного года, который теперь является не самой дешевой машиной в США.

Право называться самым дешевым автомобилем в США теперь переходит к Chevrolet Spark LS, который стоит у местных дилеров от 13 220 долларов (порядка 844 тысяч рублей). Компактный седан Nissan Versa (субкомпактный по американким меркам), предназначенный исключительно для рынка Северной Америки, сменил поколение.

Новинка стала технологичнее не только визуально: автомобиль позаимствовал некоторые элементы дизайна у кроссовера Nissan Kicks, который использует ту же платформу Nissan V, что и Versa предыдущего поколения, только немного доработанную. За производительность седана отвечает исключительно атмосферный 1.6-литровыйдвигатель мощностью 124 л.с. и 155 Нм крутящего момента(+14 л.с., +10 Нм), работающий в паре с модернизированным вариатором Xtronic или с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Новый Nissan Versa получает передовые технологии безопасности Nissan Safety Shield 360, включая автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и торможение при езде задним ходом, а также анализ разметки и автоматическое включение дальнего света. Дополнительно доступны функции монторинга "слепых зон" и заднего перекрестного движения, интеллектуального круиз-контроля и слежения за усталостью водителя.

Американские дилеры будут предлагать модель по цене от 14 730 долларов за базовую Versa S с 5-ступенчатой МКПП. Модель с бесступенчатой трансмиссией обойдется на 1 670 долларов дороже, а с вариатором будет стоить 17 640 долларов. За спортивную версию SR с той же трансмиссией американцам придется выложить 18 240 долларов.