Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
МИД Украины: Хорватия готова делиться опытом по деокупации территорий
МИД Украины: Хорватия готова делиться опытом по деокупации территорий
Американские сенаторы обещают Загороднюку поддержку в борьбе против РФ
Американские сенаторы обещают Загороднюку поддержку в борьбе против РФ
Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября

В Лос-Анджелесе дебютировал Nissan Versa нового поколения

Смотрите фото (3)
В Лос-Анджелесе дебютировал Nissan Versa нового поколения
11:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Японский автопроизводитель представил на автосалоне в Лос-Анджелесе Nissan Versa нового поколения, которая после обновления перестала быть самой доступной моделью в США.

Компания Nissan представила на своем стенде автомобиль 2020 модельного года, который теперь является не самой дешевой машиной в США.

Право называться самым дешевым автомобилем в США теперь переходит к Chevrolet Spark LS, который стоит у местных дилеров от 13 220 долларов (порядка 844 тысяч рублей). Компактный седан Nissan Versa (субкомпактный по американким меркам), предназначенный исключительно для рынка Северной Америки, сменил поколение.

Новинка стала технологичнее не только визуально: автомобиль позаимствовал некоторые элементы дизайна у кроссовера Nissan Kicks, который использует ту же платформу Nissan V, что и Versa предыдущего поколения, только немного доработанную. За производительность седана отвечает исключительно атмосферный 1.6-литровыйдвигатель мощностью 124 л.с. и 155 Нм крутящего момента(+14 л.с., +10 Нм), работающий в паре с модернизированным вариатором Xtronic или с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

"Горячую" Mazda 3 TCR представили в Лос-Анджелесе

Новый Nissan Versa получает передовые технологии безопасности Nissan Safety Shield 360, включая автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и торможение при езде задним ходом, а также анализ разметки и автоматическое включение дальнего света. Дополнительно доступны функции монторинга "слепых зон" и заднего перекрестного движения, интеллектуального круиз-контроля и слежения за усталостью водителя.

Американские дилеры будут предлагать модель по цене от 14 730 долларов за базовую Versa S с 5-ступенчатой МКПП. Модель с бесступенчатой трансмиссией обойдется на 1 670 долларов дороже, а с вариатором будет стоить 17 640 долларов. За спортивную версию SR с той же трансмиссией американцам придется выложить 18 240 долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Лос-Анджелес, Автомобили, Авто, Новинки авто, Nissan Versa.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
03 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
04 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
05 Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз
День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз
Глава ВПП: Россия стремится разрушить ЕС
Глава ВПП: Россия стремится разрушить ЕС
Андрей Данилко покинул шоу &quot;Х-фактор&quot; просто во время отбора
Андрей Данилко покинул шоу "Х-фактор" просто во время отбора
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь