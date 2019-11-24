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General Motors начала продажи нового кросс-вэна Baojun RM-5

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General Motors начала продажи нового кросс-вэна Baojun RM-5
13:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В будущем модель получит статус глобальной, при этом выпускаться она будет под логотипом Chevrolet.

Публичная премьера нового компактного кроссвэна прошла в сентябре этого года на мотор-шоу в Чэнду.

Основой для новинки послужила современная платформа R.

В длину Baojun RM-5 достигает 4 705 мм при колесной базе 2 750 мм, а вот клиренс этой модели равен 180 мм. Сейчас кроссвэн можно приобрести в Китае по цене от 78 800 юаней. 

Разработчики наградили Baojun RM-5 стильной внешностью с выразительной радиаторной решеткой в духе фирменного стиля марки, двухъярусной оптике спереди и сзади, а также эффектному защитному обвесу из пластика.

В салоне авто появились стильный двухспицевый руль, цифровая "приборка" и мультимедиа с большим тачскрином и функцией голосового управления.

Салон недорого новинки от General Motors и SAIC может быть рассчитан на пять, шесть или семь посадочных мест. Топовые версии кроссвэна получают богатый перечень доступных опций, включающий современные системы безопасности.

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Среди них - адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, ассистент контроля полосы движения и др. В движение Baojun RM-5 приводит единственная бензиновая "турбочетверка" на полтора литра с отдачей 147 лошадиных сил.

Мотор работает в связке с 6МКПП или вариатором. А вот привод – безальтернативный передний.

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General Motors, Автомобили, Авто, Новинки авто, Продажи авто, Baojun RM-5.
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