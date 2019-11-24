Chevrolet представила обновленный Chevrolet Sonic (Фото)

Изначально Chevrolet Aveo второго поколения задумывалась как глобальная модель, но впоследствии от этой идеи пришлось отказаться, так как продажи в Европе прекращены.
Теперь же показали автомобиль нового поколения для американского рынка, где модель продается под именем Sonic. Sonic обзавелся новыми бамперами, оной решеткой радиатора, переработанной оптикой и другой крышкой капота.
Внутри автомобиля появилась цифровая панель приборов и новая мультимедийная система MyLink с 7-дюймовым монитором, камерой заднего вида и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
2019 Chevrolet Sonic Premier
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— (@FloridaFineCars) 18 ноября 2019 г.
Среди новых опций — подогрев руля, система бесключевого доступа, задний парктроник и даже электропривод сиденья водителя. Моторная гамма состоит из атмосферного 1,8-литрового двигателя и турбомотора объёмом 1,4 литра, оба мощностью 139 л.с., но последний выдает больший крутящий момент (201 против 169 Нм).
Оба агрегата предлагаются как с МКПП, так и с 6-ступенчатой АКПП.