Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)

Его дизайн, возможно, самый спорный из всех, когда-либо существовавших, но отказать автомобилю в практичности нельзя.

Мало того, что пикап невероятно прочен, так он еще имеет огромную грузоподъемность, а его кузов оснащен внешними розетками для питания электроинструмента и не только.

Из такого пикапа не грех сделать кемпер! И вот он перед вами, правда, пока только в виде рисунка. Но рисунок этот создал не какой-то сторонний художник, а дизайнер Tesla. То есть компания предполагает выпуск данной версии автомобиля для путешественников, оснащенной палаткой и кухней на открытом воздухе.

Этот рисунок Cybertruck был среди официальных фотографий новинки, сопровождающих релиз. Может быть, это изображение предназначено только для демонстрации одной из возможностей оснащения Cybertruck. Тем не менее, в компании знают, насколько популярным сегодня является оверлейдинг, и первое, о чем подумают люди, будет "О! Из него получится отличный кемпер! Надо брать!".

