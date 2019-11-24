Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ
Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ
Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Гибель моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)

Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)

Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)
16:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Илон Маск, как и обещал, шокировал мир своим пикапом Tesla Cybertruck.

Его дизайн, возможно, самый спорный из всех, когда-либо существовавших, но отказать автомобилю в практичности нельзя.

Мало того, что пикап невероятно прочен, так он еще имеет огромную грузоподъемность, а его кузов оснащен внешними розетками для питания электроинструмента и не только.

Из такого пикапа не грех сделать кемпер! И вот он перед вами, правда, пока только в виде рисунка. Но рисунок этот создал не какой-то сторонний художник, а дизайнер Tesla. То есть компания предполагает выпуск данной версии автомобиля для путешественников, оснащенной палаткой и кухней на открытом воздухе. 

Этот рисунок Cybertruck был среди официальных фотографий новинки, сопровождающих релиз. Может быть, это изображение предназначено только для демонстрации одной из возможностей оснащения Cybertruck. Тем не менее, в компании знают, насколько популярным сегодня является оверлейдинг, и первое, о чем подумают люди, будет "О! Из него получится отличный кемпер! Надо брать!".

На снимке Cybertruck уютно расположился на лесной поляне среди секвой — типичный пейзаж Северной Калифорнии. Кунг пикапа откинут, а в кузове расположена большая кровать накрытая палаткой.

Илон Маск презентовал футуристический электрокар Tesla Cybertruck

Из заднего бампера выдвинута кухня, похожая на ту, которую Rivian разработал для своего пикапа R1T. Она оснащена двухконфорочной электрической плитой и разделочным столом. Ни раковины, ни кулера нет. Но это лишь рисунок без описания и пояснений, демонстрирующий, что можно было бы сделать из пикапа.

На доработку идеи есть достаточно времени, поскольку производство Tesla Cybertruck начнется не раньше конца 2021 года, а его версия с 800-километровым запасом хода — не ранее 2022 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Новинки, Электрокар, Tesla, Кемпер, Илон Маск, Кемпинг, Cybertruck.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
03 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
04 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
05 Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь