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Lamborghini показала новый гиперкар, который нельзя купить (Фото)

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Lamborghini показала новый гиперкар, который нельзя купить (Фото)
11:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Итальянская компания Lamborghini представила очень необычный концепт суперкара, который получил название V12 Vision Gran Turismo.

В начале прошлой недели, пресс-служба компании усердно опубликовала тизеры на этот автомобиль.

Показанный здесь прототип фактически является одноместным суперкаром, который будет доступен для выбора в автомобильном симуляторе Gran Turismo Sport на игровой платформе PlayStation 4 начиная с весны следующего года.

Как и с большинством предыдущих подобных концепций, создаваемых для этой очень популярной игры от таких производителей, как Jaguar, Bugatti, Hyundai, Zagato и многих других, дизайн новейшего гиперкара от Lambo лучше всего можно охарактеризовать словосочетанием "супер-драматичный". 

На самом деле очень сложно сказать, какой внешний элемент выполняет функцию крыши, а какой - двери, но в то же время все в этом экстерьере каким-то образом выглядит гармонично.

Митя Боркерт, который является директором центра дизайна Lamborghini, сказал в рамках своего интервью: "Lambo V12 Vision Gran Turismo была разработана для того, чтобы стать лучшей виртуальной машиной, когда-либо существовавшей для всех молодых геймеров и фанатов нашей автомобильной марки.

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Создания подобного автомобиля является прекрасной возможностью для наших дизайнеров проявить себя".

Концепт V12 Vision Gran Turismo получит электрифицированную силовую установку, что и представленный недавно суперкар Sian. Технические подробности новинки на данных момент пока что неизвестны, но отмечу, что у того же Sian имеется 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 с 48-вольтовой мягкой гибридной системой, общая мощность составляет 819 лошадиных сил.

Первый в истории гибридный автомобиль Lambo разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды, а максимальная скорость ограничена до 350 км/ч.

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Автомобили, Техника, Авто, Lamborghini, Новинки авто, Gran Turismo.
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