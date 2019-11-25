На автошоу в Лос-Анджелесе был представлен обновленный Lincoln MKZ (Фото)

Профильные эксперты отмечают роскошность модернизированного внедорожника и его отличные технические характеристики.

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Lincoln представила обновленную версию роскошного седана MKZ.

Экстерьер автомобиля претерпел незначительные изменения – он получил светодиодную оптику, немного измененную конструкцию бамперов, а также оригинальные 19-дюймовые колесные диски.

В интерьере автомобиля стоит выделить эргономичное расположение систем управления. Но главный акцент сделан на специальные вставки "под дерево", которые добавляют роскоши.

Главная модификация коснулась силовой установки – в новом MKZ используется гибридная версия. Она выполнена на базе 2,0-литровго двигателя, а суммарная отдача составляет 188 л.с.

В тандеме с двигателем работает бесступенчатый вариатор. Автомобилю полагается безальтернативный передний привод. Обновленный автомобиль имеет систему помощи и безопасности Ford Co-Pilot360.

Такой ассистент обладает функцией экстренного торможения с распознаванием пешеходов, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, контролем полосы движения.

Также стоит отметить систему предупреждения о слепых зонах. Цена на новинку будет объявлена ближе к старту продаж.