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В Китае представлен новый кроссовер Jetta VS (Фото)

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В Китае представлен новый кроссовер Jetta VS (Фото)
14:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Jetta — это отдельный бренд, созданный Volkswagen для продажи в Китае бюджетных автомобилей.

В рамках автосалона в Гуанчжоу представили серийный кроссовер Jetta VS7.

Совместное предприятие FAW-Volkswagen уже вывело на местный рынок компактный кроссовер Jetta VS5 и седан VA3, теперь к ним присоединился паркетник Jetta VS7, презентация которого состоялась на автосалоне в Гуанчжоу.

Отметим, что новинка представляет собой удлиненную версию кроссовера VS5, который в свою очередь разработан на той же архитектуре, что и модель Skoda Karoq. Длина VS7 составляет 4624 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1633 мм, а расстояние между осями достигает 2730 мм.

В рамках автосалона в Гуанчжоу представили серийный кроссовер Jetta VS7.

Напомним, Jetta — это отдельный бренд, созданный Volkswagen для продажи в Китае бюджетных автомобилей.

Совместное предприятие FAW-Volkswagen уже вывело на местный рынок компактный кроссовер Jetta VS5 и седан VA3, теперь к ним присоединился паркетник Jetta VS7, презентация которого состоялась на автосалоне в Гуанчжоу. 

Отметим, что новинка представляет собой удлиненную версию кроссовера VS5, который в свою очередь разработан на той же архитектуре, что и модель Skoda Karoq. Длина VS7 составляет 4624 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1633 мм, а расстояние между осями достигает 2730 мм.

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Внутри автомобиля блок управления климатической установкой полностью сенсорный, вместо механического стояночного тормоза появилась клавиша электропривода, а в список опций добавлены панорамная крыша, камеры кругового обзора и светодиодные фары.

Однако приборная панель исключительно аналоговая, с простым монохромным экраном по центру.

Под капотом Jetta VS7 находится 1,4-литровый турбодвигатель, который выдаёт 150 л.с. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач от Aisin. При этом полный привод не доступен даже опционально.

На китайский рынок новинка выйдет в декабре нынешнего года.

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Китай, Автомобили, Авто, Кроссовер, Jetta VS.
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