Настоящее противостояние: Tesla Cybertruck и Ford F-150

В своем Twitter американский изобретатель опубликовал видео, на котором запечатлели противостояние нового Tesla Truck и пикапа Ford F-150.

В ролике электрическая модель легко перетягивает буксующий бензиновый пикап, не оставляя ни одного шанса на победу.

Напомним, что 22 ноября состоялась долгожданная презентация пикапа от Tesla, получившего неоднозначный дизайн и название Tesla Cybertruck.

Новинка встанет на конвейер уже в 2021 году, причем для заказа доступно 3 версии — с одним электромотором и задним приводом, с двумя электромоторами и полным приводом, а также версия с тремя силовыми установками.

Маск отметил, что на модель поступило уже более 146 тыс. предзаказов, из которых 42% пришлось на версию с двумя двигателями.

Еще 41% покупателей, пожелавших оформить предзаказ на новинку, выбрали трехмоторную компоновку и только 17% выбрали версию с одним мотором.