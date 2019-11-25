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Понедельник, 25.11.2019
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Легендарный Nissan GT-R Nismo сконструировали из Lego (Видео)

Легендарный Nissan GT-R Nismo сконструировали из Lego (Видео)
20:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

С момента запуска конструктора Lego в 1962 году автомобильная серия играла центральную роль в сердцах и умах миллионов детей во всем мире.

"Я надеюсь, что дети будут заинтересованы в проектировании и производстве, собирая эту модель счастливо и весело играя с ней. Инженеры потратили несколько лет на создание автомобиля.

Помогите своему ребенку развить важные навыки, такие как креативность, способность решать проблемы, критическое мышление и ак далее, многократно собирая и разбирая его, весело проводя время, улучшая дизайн и производительность GT-R. 

Наша миссия — воспитывать будущих лидеров, которые будут создавать будущее мира игрой", — отметил генеральный директор Lego Group Нильс Бе Кристиансен.

Асако Хосино, исполнительный вице-президент Nissan Motor, отметил, что это первая модель японского автомобиля в коллекции Lego. Причем в этом году GT-R, как и Lego Speed Champion, празднует свое 50-летие.

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Серия Lego Speed Champion "Nissan GT-R Nismo 76896" является одним из многих продуктов серии Lego Speed Champion, которые появятся в продаже в январе 2020 года. Причем всего будет выпущено 298 наборов, что намного меньше, чем реальных Nissan GT-R. 

Отмечается, что на сборку набора уходит около 1 часа, а вес готовой модельки составляет 193 грамма.

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Все по теме:

Автомобиль, Nissan, Авто, Lego, Новинки, Nissan GT-R Nismo, Асако Хосино.
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