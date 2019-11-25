Легендарный Nissan GT-R Nismo сконструировали из Lego (Видео)

С момента запуска конструктора Lego в 1962 году автомобильная серия играла центральную роль в сердцах и умах миллионов детей во всем мире.

"Я надеюсь, что дети будут заинтересованы в проектировании и производстве, собирая эту модель счастливо и весело играя с ней. Инженеры потратили несколько лет на создание автомобиля.

Помогите своему ребенку развить важные навыки, такие как креативность, способность решать проблемы, критическое мышление и ак далее, многократно собирая и разбирая его, весело проводя время, улучшая дизайн и производительность GT-R.

Наша миссия — воспитывать будущих лидеров, которые будут создавать будущее мира игрой", — отметил генеральный директор Lego Group Нильс Бе Кристиансен.

Асако Хосино, исполнительный вице-президент Nissan Motor, отметил, что это первая модель японского автомобиля в коллекции Lego. Причем в этом году GT-R, как и Lego Speed Champion, празднует свое 50-летие.

Серия Lego Speed Champion "Nissan GT-R Nismo 76896" является одним из многих продуктов серии Lego Speed Champion, которые появятся в продаже в январе 2020 года. Причем всего будет выпущено 298 наборов, что намного меньше, чем реальных Nissan GT-R.

Отмечается, что на сборку набора уходит около 1 часа, а вес готовой модельки составляет 193 грамма.