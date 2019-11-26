Что-то новенькое? В Renault планируют изменения линейки Sandero Stepway

Renault может электрифицировать новое поколение Sandero Stepway.

Компания Renault продолжает работу над Sandero третьего поколения, который, по данным профильных СМИ, сменит платформу.

Он получит "тележку" Renault-Nissan CMF-B, которой уже активно пользуются новый Nissan Juke, пятое поколение Clio и Captur второй генерации.

Что касается моторной линейки обновленного хэтчбека, то в ней мы вряд ли увидим 115-сильный дизель dCi, а также 1,33-литровый бензиновый TCe мощностью 130 лошадиных сил.

В качестве доступных силовых агрегатов новинке прочат 75- или 100-сильный движок и 85-сильный дизель.

Не исключено, что новое поколение Sandero Stepway будет электрифицировано. Производитель может предложить клиентам 1,6-литровый безнаддувный "мягкий" гибрид с отдачей 140 лошадиных сил.

Полностью рассекретить новинку в Renault обещают следующим летом. Официальный дебют же, скорее всего, организуют на мотор-шоу в Париже.