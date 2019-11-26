Скачать
Вторник, 26.11.2019
Сенцов получил премию Сахарова
Сенцов получил премию Сахарова
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Тимберлейк изменщик? Комментарий жены певца
Тимберлейк изменщик? Комментарий жены певца

Что-то новенькое? В Renault планируют изменения линейки Sandero Stepway

Что-то новенькое? В Renault планируют изменения линейки Sandero Stepway
15:44 Сегодня Телеграф

Renault может электрифицировать новое поколение Sandero Stepway.

Компания Renault продолжает работу над Sandero третьего поколения, который, по данным профильных СМИ, сменит платформу.

Он получит "тележку" Renault-Nissan CMF-B, которой уже активно пользуются новый Nissan Juke, пятое поколение Clio и Captur второй генерации.

Что касается моторной линейки обновленного хэтчбека, то в ней мы вряд ли увидим 115-сильный дизель dCi, а также 1,33-литровый бензиновый TCe мощностью 130 лошадиных сил.

В качестве доступных силовых агрегатов новинке прочат 75- или 100-сильный движок и 85-сильный дизель.

Компания Renault уже в 2021 году представит в Европе кросс-купе Arkana

Не исключено, что новое поколение Sandero Stepway будет электрифицировано. Производитель может предложить клиентам 1,6-литровый безнаддувный "мягкий" гибрид с отдачей 140 лошадиных сил.

Полностью рассекретить новинку в Renault обещают следующим летом. Официальный дебют же, скорее всего, организуют на мотор-шоу в Париже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Renault, Sandero Stepway, Renault Sandero Stepway.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
02 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
03 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
04 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
05 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
Госбюджет 2019: дефицит вырос в 5 раз
Госбюджет 2019: дефицит вырос в 5 раз
В Украине снизят цены на газ для населения
В Украине снизят цены на газ для населения
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь